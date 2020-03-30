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وفاة أول طبيب بفيروس كورونا في مصر.. وهذا آخر ما كتبه

11:11 ص الإثنين 30 مارس 2020
وفاة أول طبيب بفيروس كورونا في مصر.. وهذا آخر ما كتبه

الدكتور أحمد اللواح

كتب - أحمد جمعة:

نعت نقابة الأطباء، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي تُوفي متأثرًا بإصابته بفيرس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بمستشفي العزل بالإسماعيلية أمس.

ودعت لجنة الشباب بالنقابة، للفقيد بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان. وقالت: "إن الأبطال من أطباء مصر يواجهون الموت بالعدوى كل يوم أمام هذا الوباء الشرس، ومستمرون في العمل لأجل سلامة وصحة هذا الشعب الكريم".

وكان آخر ما كتبه الطبيب الراحل على حسابه الشخصي، دعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل لمدة أسبوعين.

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