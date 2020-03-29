4 دقائق زمن التقاطر.. توجيهات عاجلة من وزير النقل للقضاء على ازدحام المترو
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كتب- أسامة علي:
واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية، اليوم الأحد، للاطمئنان على عدم تكدس الركاب بوسائل النقل وتقديم كافة التسهيلات لهم مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وتفقد الوزير، ظهر اليوم، محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني، وحرص على متابعة مرور أكثر من 10 قطارات مترو بالخط الأول في الاتجاهين، للاطمئنان على زمن التقاطر وعدم تكدس الركاب.
ووجه وزير النقل، باستمرار الدفع بـ5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر وأن يكون آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة 6 مساءً، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن خاصة.
وأشار إلى أنه تم زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطارًا بدلًا من 34 قطارًا بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارًا بدلًا من 22 قطارًا بزيادة 5 قطارات وتشغيل 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لايزيد عن 4 دقائق.
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