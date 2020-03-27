نائب وزير الزراعة: الوضع الغذائي في مصر آمن تمامًا
08:54 م الجمعة 27 مارس 2020
كتب- أحمد مسعد:
قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن سيارات نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها كالدواجن واللحوم والألبان، مستثناة من قرار مجلس الوزراء الخاص بتقييد الحركة وحظر التجول.
وأضاف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الثروة الحيوانية التابع للوزارة جاهز بضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم عبر منافذ القطاع، مشيرًا إلى انخفاض أسعار الدواجن بمقدار 5 جنيهات خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأضاف الصياد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن وزارة الزراعة ملتزمة بمسئوليتها تجاه المجتمع المصري، مطالبًا المواطنين بعدم تخزين اللحوم والدواجن والخضروات، مشيرًا إلى أن الوضع الغذائي المصري آمن تمامًا.
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