"الطيران المدني": أعمال صيانة شاملة للبنية التحتية والشبكات في المطارات

كتب- محمد عبيد:

نظمت وزارة الطيران المدني، حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص كامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وجميع مرافق البنية التحتية من دورات المياة وشبكات الصرف الصحي، بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة.

وكونت الوزارة، فرق عمل متخصصة ولجان دورية للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والصيانة بالمطارات ومنشآت وزارة الطيران.

وتأتي هذه الحملة تزامنًا مع فترة تعليق الرحلات الجوية بالمطارات المصرية حتى منتصف شهر أبريل المقبل، وفقًا للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني نحو تنفيذ أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق الحيوية لقطاع الطيران المدني.

كما تواصل الوزارة إجراءات التعقيم والتطهير الشاملة التي تتم داخل مواقع العمل المختلفة وكافة المنشآت، والتي تضمنت تعقيم جميع المكاتب الإدارية للموقع الرئيسي لشركة الخطوط الجوية التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، وإجراء تعقيم كامل لمبنى الركاب رقم 2 شمل صالات السفر والوصول، واستراحات الدرجة الأولى وصالات الترانزيت والشركات العاملة بالمبنى.