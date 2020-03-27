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رسالة مؤثرة من البابا تواضروس بسبب وباء كورونا

05:49 ص الجمعة 27 مارس 2020
رسالة مؤثرة من البابا تواضروس بسبب وباء كورونا

البابا تواضروس

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسالة مؤثرة للبابا تواضروس الثاني بعد أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.

وقال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في رسالته: "ليس لنا سواك يا رب.. وليس لنا ما نعتمد عليه إلا أنت.. عالمين أنك القادر أن ترفع هذه الضيقة الشديدة وهذه الأزمة عن العالم كله".

وكان البابا تواضروس قد دعا كل المسيحيين كلًّا في موضعه، إلى الصلاة بالاشتراك مع كل كنائس العالم لأجل تدخل الله وحفظ بلادنا وكل العالم من أخطار وباء كورونا المستجد.

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