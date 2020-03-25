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البابا تواضروس: قرار إغلاق الكنيسة صعب.. واتخذناه من أجل سلامة الجميع

08:18 م الأربعاء 25 مارس 2020
البابا تواضروس: قرار إغلاق الكنيسة صعب.. واتخذناه من أجل سلامة الجميع

البابا تواضروس

كتب - مصطفى علي:

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن السبب الرئيسي لانتشار فيروس كورونا هو التجمعات البشرية في كل مكان، لافتًا إلى أن قرار إغلاق الكنيسة كان قرارًا صعبًا، ولكن تم اتخاذه من أجل سلامة الجميع بعد الاجتماع مع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، معتبرًا أنه فرصة للتوبة والصلاة وإعادة ترتيب الأوراق في الكنائس والخدمة والمنازل.

وقدَّم البابا تواضروس الثاني – خلال عظته الأسبوعية التي يقدمها منفردًا للأسبوع الثاني على التوالي عقب قرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إيقاف كافة الاجتماعات والصلوات الطقسية والقداسات – الشكر لكافة الأطباء والأطقم الطبية المختلفة على الجهود التي يقومون بها في مواجهة فيروس كورونا، راجيًا من الجميع الالتزام بالمكوث في المنازل للوقاية من الإصابة بالفيروس، ورفع الصلاة الدائمة من أجل أن يحفظ الله كل إنسان في مصر وفي كل العالم من هذا الوباء الخطير.

البابا تواضروس فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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