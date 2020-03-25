حدث ليلاً| الحكومة تكشف متى يٌفرض الحظر كاملاً.. وجدول جديد للسكة الحديد

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"هل ستلجأ الحكومة إلى فرض حظر تجوال كامل؟".. متحدث الوزراء يُجيب

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل القرارات التي تم اتخاذها هي استباقية بامتياز في مواجهة فيروس كورونا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

متحدث "الوزراء" يكشف عن عقوبات انتهاك حظر التجوال

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل جهات إنفاذ القانون ستكون موجودة في الشارع منذ الغد؛ وعلى رأسها وزارة الداخلية، لتطبيق قرار حظر التجوال.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"السكك الحديدية": جدول تشغيل جديد يُطبق على كل الخطوط غدًا

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن هناك جدول تشغيل جديدًا سيتم تطبيقه على كل خطوط السكك الحديدية للالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بوقف التحرك بعد السابعة مساءً.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"قد نضطر للعزل بالمدارس".. وزير الإعلام يكشف ملامح "أعنف سيناريو" لمواجهة كورونا

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن طبيعة السيناريو الثالث المنتظر تطبيقه في مصر حال وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 1000 حالة، والذي وصفه بأنه السيناريو الأعنف.

للتفاصيل.. اضغط هنا

فرح عامر يطالب إدارات المدارس والأندية برد جزء من المصروفات بسبب "كورونا"

طالب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إدارات المدارس والأندية برد جزء من مصاريف واشتركات الدروس الرياضية والعلمية في المدارس والتيرم الثاني للأهالي؛ بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الكنيسة تكشف موقف إقامة قداس عيد القيامة وصلوات أسبوع الآلام

كشف القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، موقف الكنيسة بشأن إقامة قداس عيد القيامة المجيد وصلوات أسبوع الآلام المعروفة بـ"البصخة"، التي تسبق عيد القيامة، وذلك في ظل القرار الصادر من اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بغلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة بها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة : مصر من أعلى الدول في نسب الشفاء من كورونا (فيديو)

قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حالات الشفاء من فيروس كورونا وصلت إلى 80 حالة أمس الثلاثاء، وهي من أعلى نسب الشفاء بين دول العالم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"بيهرجوا".. ماذا قال أحمد موسى عن مسيرات مواجهة فيروس "كورونا"؟

علق الإعلامي أحمد موسى، على مسيرات بعض أهالي محافظة الإسكندرية -فجر الثلاثاء- ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، قائلًا: "أنت نازل تهرج لأنك شخص غير مسئول.. ممكن تكون اتصابت بكورونا إمبارح".

للتفاصيل.. اضغط هنا

بنما تفرض إغلاقا لمدة 22 ساعة يوميا بسبب كورونا

أعلن رئيس بنما لورنتينو كورتيزو، عن فرض إغلاق لمدة 22 ساعة يوميا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس الصيني يعلن المشاركة في قمة العشرين عبر الفيديو

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج المشاركة في قمة دول العشرين التي أعلن الملك سلمان عقدها مع قادة دول المجموعة عبر الفيديو المقرر انعقادها غدا الخميس، وفق سكاي نيوز.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد ظهور أول حالة.. ليبيا تعلن حظر تنقل المواطنين بين المدن بسبب كورونا

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصين تسجل 4 وفيات إضافية بكورونا و47 إصابة جميعها لوافدين

سجلت 4 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3281 حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا