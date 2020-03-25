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نص قرار مجلس الوزراء بحظر الانتقال وتوقف المواصلات

01:01 ص الأربعاء 25 مارس 2020
نص قرار مجلس الوزراء بحظر الانتقال وتوقف المواصلات

مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

أعلن مجلس الوزراء، قرار رقم 768 لسنة 2020، والخاص بحظر الانتقال والحركة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة صباحا.

ونص القرار أيضًا،على توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة صباحا.

وجاءت جميع قرار مجلس الوزراء على النحو التالي:

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مجلس الوزراء حظر الانتقال حظر المواصلات

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