نص قرار مجلس الوزراء بحظر الانتقال وتوقف المواصلات

كتب- محمد سامي:

أعلن مجلس الوزراء، قرار رقم 768 لسنة 2020، والخاص بحظر الانتقال والحركة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة صباحا.

ونص القرار أيضًا،على توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة صباحا.

وجاءت جميع قرار مجلس الوزراء على النحو التالي: