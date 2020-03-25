أمين الشؤون البرلمانية بـ"مستقبل وطن": الدولة تقوم بجهود جبارة لمواجهة "كورونا"

كتبت - ميرا ابراهيم:

أشاد المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، بالقرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" قائلا:"جميع القرارات التي تصدرها الحكومة في هذا التوقيت تهدف في المقام الأول حماية المصريين من انتشار فيروس كورونا".

وقال صبري، في بيان له، إن الدولة بكافة مؤسساتها وقطاعاتها تقوم بجهود جبارة لمواجهة "كورونا" وسخرت مجهوداتها للحفاظ على صحة الشعب المصري، مُحذرًا من الانسياق وراء المُخططات الخبيثة التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية عبر منافذهم الإعلامية المأجورة والتي تقوم دائمًا باستغلال الظروف الاستثنائية لافتعال الأزمات بحث المصريين على كسر كافة القرارات الحاسمة اللي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا، مُؤكدًا أنه ليس بجديد على جماعة الإخوان الإرهابية ومُواليهم أن يقوموا بشن حملات تستهدف الإضرار بالوطن، مُعربًا عن ثقته الكاملة في المصريين الوطنين الشرفاء بأنهم لم ينساقوا وراء ما تريده الجماعات المُعادية لاستقرار الوطن.

وطالب أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، الشعب المصري العظيم بمساندة جهود الدولة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.