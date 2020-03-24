للوقاية من كورونا.. القوى العاملة تعلن 5 خطوات لاستخراج "كعب العمل المميكن"

كتب يوسف عفيفي:

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة، عدم استخراج شهادة القيد (كعب عمل) بشكل مؤقت من مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بالمحافظات ومكاتب المديريات، واستبدل ذلك الإجراء بتفعيل استخراج "كعب العمل" المميكن عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg .

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك إطار حرص الدولة على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمديريات القوى العاملة وجمهور المواطنين المترددين عليها.

وكشف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة، عن 5 خطوات لاستخراج شهادة القيد "كعب العمل" من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وذلك بإتباع الآتي :

1- الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة الرسمي.

2- اختيار تسجيل راغبي العمل.

3- ثم اختيار التسجيل لأول مرة، إن لم تكن سجلت على المنظومة من قبل.

4- ثم ادخال البيانات المطلوبة مع اختيار خانة رغبة مكان العمل سواء بالداخل أو الخارج أو كعب عمل.

5- بعد الانتهاء من تسجيل البيانات يتم التوجه إلى المديرية التابع لها أو أقرب مكتب عمل لاستلام كعب العمل .