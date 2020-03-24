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السكة الحديد: خروج قطار بشرببن عن القضبان دون إصابات

03:16 م الثلاثاء 24 مارس 2020
السكة الحديد: خروج قطار بشرببن عن القضبان دون إصابات

خروج قطار عن القضبان صورة ارشيفية

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد ظهر اليوم عن خروج عجلتين عن القضبان من جرار قطار ٤٨٩ ركاب طنطا /قلين/ شربين أثناء دخوله محطة بسنديلة خط طنطا شربين، ولم يسفر ذلك عن حدوث ثمة إصابات. بحسب بيان.

وأكدت السكة الحديد في بيان اليوم الثلاثاء، أن تحركة القطارات توقف بين محطتي بسنديلة وشربين بخط قلين / شربين، ويجرى تدوير القطارات من محطة بلقاس لحين رفع عجلات الجرار والاستعداد بالسكة.

ووجه الفريق كامل الوزير وزير النقل بتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى خروج عجلتين من جرار قطار ٤٨٩ عن القضبان وسرعة موافاته بتقرير اللجنة.

خروج قطار عن القضبان السكة الحديد طنطا

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