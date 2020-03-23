"الإفتاء" ترد على خرافة "شعرة في المصحف" تشفي من كورونا

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي حول وجود شعرة في المصحف تشفي من فيروس كورونا غير صحيح.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها الاثنين، أن نشطاء على فيسبوك تداولوا منشورات تدعي بأن من يجد شعرة في المصحف، بسورة البقرة ويضعها في الماء ويشربها، يتم شفاؤه من فيروس كورونا، وهذا نوع من الخرافات.

وأشارت إلى أنه ينبغي على كل مواطن اتباع الإجراءات الصحية الواردة من وزارة الصحة، وألا يلتفت إلى الخرافات.