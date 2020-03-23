"الري" تواصل تعقيم السيارات وتوقع الكشف على العاملين للوقاية من كورونا

المقاولون العرب تعلق العمل بالخط الثالث من المترو حتى 29 مارس لأعمال

كتب- أحمد مسعد:

دشنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الطبية والإدارة المركزية للأمن، بالكشف على العاملين بالوزارة من خلال قياس درجات الحرارة وتعقيم السيارات.

وقال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة تقوم بهذه الإجراءات حفاظًا على العاملين بها كإجراء وقائي في ظل الإجراءات الاحترازيه التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "السباعي"، لمصراوي، أنها ليست الحملة الأولى التي تقوم بها الوزارة، لافتًا إلى أن عمليات التطهير شملت كافة أفرع وزارة الري.

وأكد أن كافة هذه الإجراءات في ضوء قرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة وطبقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ كافة الأنشطة الرئيسية بجانب الالتزام التام بعمليات الوقاية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات داخل مقرات الوزارة.