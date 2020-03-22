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"فقدنا مقاتلا عظيما على جبهة كورونا".. مجدي الجلاد ينعى اللواء شلتوت

10:07 م الأحد 22 مارس 2020
"فقدنا مقاتلا عظيما على جبهة كورونا".. مجدي الجلاد ينعى اللواء شلتوت

شعار القوات المسلحة

مصراوي

نعى الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة «أونا نيوز- مصراوي- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت»، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي توفي بعد مشاركته في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتب الجلاد، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «اعتادت قواتنا المسلحة العظيمة أن تقدم الشهداء من خير أبنائها في كافة المحن والأزمات والحروب.. واليوم فقدنا مقاتلاً عظيماً على جبهة الحرب ضد فيروس كورونا.. اللواء أركان حرب خالد شلتوت ضحى بحياته حفاظاً على حياتنا جميعاً.. تقدم الصفوف مع أبنائه من الضباط والجنود، في مواجهة الفيروس اللعين، تماماً مثلما يفعلون دائماً في ميدان القتال».

وأضاف الكاتب الصحفي: «إنها أسمى آيات البطولة والفداء.. وهي أيضاً تجسيد حي لعقيدة ثابتة لا تتزعزع لدى خير أجناد الأرض».

واختتم «بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن كافة الزملاء في مؤسسة «أونا نيوز- مصراوي- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت»، ننعى سيادة المقاتل الشهيد اللواء أركان حرب خالد شلتوت، ونتقدم جميعاً بخالص المواساة لقواتنا المسلحة الباسلة، وعائلته الكريمة، والشعب المصري الذي يفخر دائماً بجيشه العظيم».

خالد شلتوت اللواء خالد شلتوت

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