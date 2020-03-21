"الري": إزالة 287 حالة تعد على نهر النيل خلال أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الجمعة، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (267,670) ألف إزالة على النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.

وأوضح التقرير، أنه تم إزالة 287 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع، حيث نفذ قطاع حماية النيل بتنفيذ عدد "153" إزالة على طول النهر وفرعيه، بينما نفذ قطاع الري بتنفيذ "84" إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد (50) إزالة على منافع الصرف.