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ساويرس: تبرعي لمواجهة كورونا "بيني وبين ربنا"

01:15 م الجمعة 20 مارس 2020
ساويرس: تبرعي لمواجهة كورونا "بيني وبين ربنا"

رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس

كتب - محمد عبدالناصر:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه لن يعلن عن حجم تبرعاته للمساعدة في التصدي لأزمة كورونا المستجد في مصر، مضيفًا أن هذا التبرع "بينه وبين ربنا".

وكتب ساويرس عبر حسابه على تويتر اليوم الجمعة: "أرجو من كل اللي بيسألوني أو يطلبوا مني التبرع لأزمة الكورونا أن يبدأوا بنفسهم الأول ويتبرعوا كل حسب مقدرته، أما أنا فمش هعلن على اللي اتبرعت بيه لأني ضد الإعلان، وده بيني وبين ربنا بس، وارحمونا من التعليقات غير المفيدة".

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