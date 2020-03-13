رئيس "القناة للكهرباء" جاري إعادة التيار إلى هذه المناطق

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه لليوم الثاني على التوالي يواصل العاملون بمختلف قطاعات الشركة العمل تحت ظروف صعبة وأجواء طقس متقلبة، موضحًا أنه متواجد من الأمس وحتى الآن داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشركة.

وأوضح رئيس الشركة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن معظم الانقطاعات والمشكلات الكبرى موجودة في المدن الجديدة التابعة للشركة، وهي العاشر من رمضان ومدينة بدر والشروق، مضيفًا أن الشركة اضطرت لفصل التيار عن بعض المناطق لعدم حدوث أي مخاطر على حياة المواطنين.

وكشف عن أنه يجري حاليًا إصلاح الأعطال الموجودة في عدد من المناطق، وهي: (الشروق، المنطقة الثالثة عمارات مجاورة 3، كمبوند كارميرا، الحي الأول، الحي الخامس، كمبوند ضاحية النخيل، التعاونيات).

وأكد أنه سيتم توصيل التيار الكهربائي في مدة زمنية قليلة فور الانتهاء من عمليات الإصلاح، مطالبًا المشتركين بالاطمئنان والهدوء.​