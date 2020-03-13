الصحفي الأمريكي بعد تعافيه من كورونا: أحب مصر.. وسأعود يومًا ما

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الصحفي الأمريكي مات سويدر، خروجه من مستشفى العزل بمطروح، اليوم الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ونشر سويدر صورًا عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم، لمجموعة من الفريق الطبي بالمستشفى قبيل مغادرته. وقال "أصبحت خاليا من فيروس كورونا، بعد خروجي من المستشفى والتأكد من سلبية التحليل أكثر من مرة.. شكرًا للأطباء الرائعين ولمتابعيني المصريين الجديد (شكرا حبيبي)، وتقديري لأصدقائي الأمريكيين ولأعضاء الكونجرس الذين ساعدوني في العودة".

وأضاف "أحب مصر وسأعود في يوم ما".

كان وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الجمعة، تعافي حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لشخص أجنبي وخروجها من مستشفى العزل، بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم، بالإضافة إلى تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليا إلى سلبية من 27 إلى 32 حالة.