أغلبها من انقطاع الكهرباء.. "الوزراء" يتلقى 5 آلاف شكوى من العاصفة في يومين

كتب- محمد عاطف:

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا بموقف الشكاوى الواردة أثناء فترة سوء الأحوال الجوية والأمطار يومي 12 و13 مارس 2020.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إلى أن المنظومة تلقت 5022 شكوى خلال يومي 12 و13 مارس 2020 حتى الساعة 2 ظهرًا، حيث تلقت 2211 شكوى خلال اليوم الأول، و2811 شكوى باليوم الثاني، وتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت إلى أن اغلب الشكاوى كانت من انقطاع التيار الكهربائي بواقع 2223 شكوى، يليها انقطاع أو ضعف مياه الشرب 1317 شكوى، ثم طلبات المواطنين لنزح مياه أمطار 796 شكوى، وشكاوى من طفح صرف صحي 396، كما وصل عدد بلاغات المواطنين حول وجود انفجارات في محولات أو كابلات وأعمدة خطرة 231 شكوى، وظهرت بلاغات من مواطنين لنجدة أشخاص مشردين وبلا مأوى بعدد 34.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن المواطنين من جميع المحافظات سجلوا شكاوى على المنظومة (ماعدا محافظتي شمال وجنوب سيناء)، وكانت محافظة القاهرة أعلى عدد من الشكاوى والاستغاثات خلال هذه الفترة بعدد 2138 شكوى، يليهم مواطنو محافظة الجيزة بعدد 1496، ثم 301 شكوى من الشرقية، و 295 من القليوبية، و178 من الدقهلية، و162 من المنوفية.

وسلط التقرير الضوء على أن اعلى محافظات الصعيد التي وردت منها شكاوى كانت محافظة بنى سويف بعدد 37 شكوى، ثم المنيا 32 شكوى، ثم الفيوم 21. وتصدرت 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة أعلى المناطق التي وردت منها شكاوى على مستوى الجمهورية بعدد 911 شكوى، ثم القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة 599 شكوى، ثم مدينة الشروق 186 شكوى، يليها حى مصر الجديدة 150، ثم مدينة نصر 138، وكان مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية هو أعلى المراكز 111 شكوى.

وأشار التقرير إلى أن الوزارات المعنية والمحافظات نفذت جهودًا كبيرة للتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وتستمر المتابعة مع هذه الجهات لاستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب جميع تلك الشكاوى.