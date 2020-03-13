"القابضة لمياه الشرب": 1380 سيارة شفط تتعامل مع مياه الأمطار في المحافظات

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، آخر المستجدات وتطورات موقف سوء الأحوال الجوية وتعامل الشركات التابعة مع موجة الأمطار، وسحب تجمعات المياه، مع استمرار رفع أقصى درجات التأهب والاستعداد على مدار الساعة بكافة الشركات، بالتنسيق مع المحافظات والمحليات وكافة الأجهزة المعنية، في إطار توجيهات الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتفقد رسلان، اليوم مناطق تجمعات المياه بشارع الحجاز بمصر الجديدة، ومنطقة المنصة بطريق الاوتوستراد بمحافظة القاهرة، وميدان لبنان بمحافظة الجيزة.

وأكد رئيس الشركة القابضة، أنه تم الدفع بأكثر من 1380 معدة وسيارة شفط مياه الأمطار بمختلف المحافظات، موزعة على النحو التالى (92 سيارة شفط مياه و عدد 14 بدالة و 2 سيارة سيول بمحافظة الإسكندرية – و 100 معدة بالقاهرة – 60 بالجيزة – 84 بالقليوبية – 181 بأسيوط – 65 معدة بالدقهلية - 137 معدة بالغربية – 20 ببني سويف – 69 بالمنوفية – 98 بكفرالشيخ – 75 بالبحيرة – 32 بالفيوم - 60 بالشرقية – 11 بالإسماعيلية – 11 ببورسعيد – 6 بالسويس _ 75 بمطروح – 32 معدة بالبحر الأحمر- 61 معدة بالأقصر- 95 معدة بالمنيا)، فضلًا عن عدد العاملين والذي جاوز 3 آلاف عامل من الشركات التابعة للشركة القابضة.