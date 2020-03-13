رئيس "مصر للكهرباء": زرع ١٧ عامودًا جديدًا في 3 محافظات

كتب - محمد صلاح:

أعلن المهندس سامي أبووردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، تمكن فرق الطوارئ بقطاعات الشركة المختلفة من تركيب وزرع ١٧ عامودًا جديدًا بمحافظات (سوهاج - قنا - الأقصر)، بدلًا من الأعمدة التي سقطت أمس الخميس، بسبب الطقس السيئ.

وقال رئيس الشركة لمصراوي، اليوم الجمعة، إن الشركة وقياداتها والعاملين فيها بالقطاعات الأربعة نجحوا فى تأمين التغذية الكهربائية لكافة المواطنين حتى الآن، لافتا إلى انتظام واستقرار فى التغذية الكهربائية باستثناء بعض الأعطال أو الانقطاعات الطارئة.

وأوضح أنه تم تأمين المنشآت السياحية ومحطات المياه والصرف الصحي وأبراج الاتصالات سواء الخاصة بالتليفونات المحمولة أو التليفونات العادية، بالإضافة لتوفير التيار الكهربائي وماكينات الديزل والطوارئ أمام المستشفيات المختلفة.



وقرر رئيس الشركة صرف الـ 50% المتبقية من الحافز غدًا لكافة العاملين بالشركة، موجهًا الشكر لكافة القيادات والمهندسين والفنيين والسائقين والعمال في كافة القطاعات.

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