50 صورة ترصد.. ما فعلته الأمطار في شوارع القاهرة وسكانها؟

تصوير - جلال المسري ومصطفى الشيمي وفريد قطب ومحمد حسام الدين ومحمود بكار وأحمد جمعة:

هيّ موجة الأمطار الأكبر التي تتعرض لها مصر منذ 1994 وفق تصريحات رسمية، لذا تركت أثرًا في شوارع القاهرة والمحافظات لم يرى من قبل.

فمع الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، ضربت موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية، وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدة محافظات.

وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

واستمرت الأمطار الغزيرة في الهطول مع صباح اليوم الجمعة، لتتكون "برك" المياه في الشوارع، تصارعها سيارات هؤلاء الذين "اضطروا" للنزول لقضاء حوائجهم، مع استمرار المطالبات الحكومية بعدم النزول إلى الشوارع إلى في الحالات القصوى.

عدسة مصراوي رصدت تأثير موجة الأمطار على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى، وكيف بدت الأوضاع مع الساعات الأولى من صباح الجمعة.

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