بالصور.. الأمطار تضرب أكتوبر في ثاني أيام الطقس السيء

تصوير - جلال المسيري:

شهدت مدينة السادس من أكتوبر، مع ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة، هطولاً كثيفًا للأمطار، في ثاني أيام موجة الطقس السيء التي تشهدها محافظات الجمهورية منذ أمس الخميس.

ورصدت عدسات مصراوي بعض الطرق الرئيسية وقد غمرتها تراكمات المياه، فيما تواصل سيارات شفط المياه جهودها للحيلولة دون شلل الحركة المرورية، التي بدت شبه خالية صباح اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية زيادة حدة الأمطار اليوم، نتيجة تجمع سحب ركامية ضخمة، فيما اتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة هذه الموجة؛ أبرزها منح إجازات للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، إلى جانب التشديد على المسؤولين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بالوعات الأمطار، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.​