بالصور.. التنمية المحلية: 20 محافظة تعرضت للأمطار الغزيرة

كتب- محمد نصار:

يتابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على مدار الساعة، تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيىء الذي تشهده بعض المحافظات.

وتلقى وزير التنمية المحلية، مجموعة من التقارير من غرفة العمليات من مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس لمتابعة الأوضاع في المحافظات، حيث رصدت الغرفة تعرض حوالي 20 محافطة لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة ومتقطعة وغزيرة على بعض المحافظات مع نشاط للرياح.

وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة، إلى أنه من بين المحافظات التي تعرضت للأمطار القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وجنوب وشمال سيناء ودمياط والدقهلية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن المحافظات دفعت على الفور بعدد كبير من المعدات وسيارات وعربات شفط المياه في الأماكن التي تجمعت فيها مياه الأمطار، كما قام عدد من المحافظين بالمرور على أماكن تجمع المياه لمتابعة عمليات شفط المياه المتراكمة في بعض المناطق خاصة في القاهرة.

وأجرى شعراوي، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين في الساعات الأولى من صباح الخميس لمتابعة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على بعض المناطق في المحافظات وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه لعدم تعطل حركة المرور.

وكلف وزير التنمية المحلية، غرفة الأزمات والعمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.