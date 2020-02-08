رحلة ترفيهية لأبناء الشهداء والمصابين لـ"أهرامات الجيزة" (صور)

زائرو "الأقصر والكرنك" يلتقطون صورا تذكارية مع وزير السياحة والآثار

كتب- يوسف عفيفي:

نظم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، صباح اليوم، الرحلة الحادية عشر لمنطقة الأهرامات لأبناء الشهداء والمصابين، ضمن البرنامج الترفيهي والتثقيفي (أعرف بلدك) شتاء 2020، والممتد في الفترة من 13 يناير حتى 13 فبراير الجاري.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم - أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم وخاصة الأنشطة الإجتماعية والترفيهية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس"صور" الرحلة، موضحة أن إطلاقها جاء ضمن البرنامج الترفيهي والتثقيفي تزامناً مع إجازة نصف العام الدراسي حتي يتمكن أبناء الشهداء والمصابين من المشاركة والإستمتاع بالرحلات.

ومن المقرر استمرار تنفيذ البرنامج لعدد من الأماكن خلال الأيام المقبلة.