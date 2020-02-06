برلماني يتقدم بمشروع قانون لرفع حدود الإعفاء لضريبة الدخل

تنسيقية شباب الأحزاب تنتهي من نشرتها البحثية الأولى عن الأمن غير التقليدي

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدم النائب خالد شعبان عضو مجلس النواب بمشروع قانون إلى البرلمان، لتعديل نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وطالب "شعبان"، في مشروع القانون بإعفاء الشريحة الأولى وحتى 14ألف جنيه في العام والشريحة الثانية من 14 ألفا وحتى 50 ألف ويتم فرض ضريبة 10% والشريحة الثالثة أكثر من 50 ألف جنيه وحتى 100 ألف ويتم فرض ضريبة 15% والشريحة الرابعة أكثر من 100 ألف جنيه وحتى 250 ألفا وتخضع لضريبة 20% والشريحة الخامسة وهي أكثر من 250 ألف جنيه وحتى مليون جنيه وتخضع لضريبة 22.5% والشريحة السادسة أكثر من مليون جنيه وتخضع لضريبة 26%.

وبحسب فلسفة مشروع القانون، فإنه يهدف لتخفيف العبء الضريبي عن الممولين محدودي الدخل ورفع حد الإعفاء الشخصي إلى 10 آلاف جنيه، وتم رفع الشريحة الأولى المعفاة من 8 ألاف جنيه إلى 14 الفا وتعديل باقي الشرائح تصاعديا مع استحداث شريحة جديدة لمن يتجاوز دخله مليون جنيه سنويا.

وأضاف، أن التعديلات تقتضي مواكبة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا بعد التعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتحقيق العدالة الضريبية لمسايرة مستوى التضخم في الأسعار بعد الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت أواخر 2016.

وتابع: "التعديل بات حتميا خاصة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريًا".