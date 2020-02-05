بالصور.. صحفيون وجابر نصار في عزاء زكية هداية و"المنسي"
09:05 م الأربعاء 05 فبراير 2020
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كتب - مصطفى علي:
شارك عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، في تقديم واجب العزاء في الزميلين أحمد المنسي وزكية هداية، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، الأربعاء.
حرص على الحضور: محمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ عضوا مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الصحفيين وأصدقاء الزميلين وأسرهم، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق.
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