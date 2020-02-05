أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بالصور.. صحفيون وجابر نصار في عزاء زكية هداية و"المنسي"

09:05 م الأربعاء 05 فبراير 2020
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة

كتب - مصطفى علي:

شارك عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، في تقديم واجب العزاء في الزميلين أحمد المنسي وزكية هداية، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، الأربعاء.

حرص على الحضور: محمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ عضوا مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الصحفيين وأصدقاء الزميلين وأسرهم، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق.

عزاء زكية هداية والمنسي نقابة الصحفيين مسجد الحامدية الشاذلية

الخبر التالى:

بينها شارع الهرم.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة يوم الجمعة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان