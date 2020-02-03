5 سنوات شرط الترشح للجمعيات العمومية و7 لمجلس الإدارة
04:45 م الإثنين 03 فبراير 2020
كتب- مصطفى علي:
أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن الفقرة (4) من المادة 35 من قانون رقم 179 لسنة 2018 تنص على: يشترط في العضو المنتخب بالجمعيات العمومية أن يكون قد أمضى خمس سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.
وقالت حسب بيان، إن الفقرة (3) مادة (39) من نفس القانون تنص على: يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.
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