يعود لـ2014.. القصة الكاملة لفيديو تأجيل الدراسة بسبب كورونا

كتب- محمد سامي:

أثار مقطع فيديو متداول يعود إلى الثالث من فبراير 2014، حالة من الجدل بشأن تأجيل الدراسة في المدارس بسبب فيروس كورونا، إلى أن أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا نفت فيه الأمر.

المقطع القديم المعاد تداوله، تظهر فيه الإعلامية نوران سلام، وتبث خبرًا بتأجيل الدراسة إلى 22 فبراير، بعد مطالب أولياء الأمور في ذلك الوقت أسوة بما حدث من المجلس الأعلى للجامعات.

نشطت بعدها "جروبات أولياء الأمور، المقطع على اعتبار أنه حديثا، ما أثار بلبلة على لدى أولياء الأمور، وتطور الأمر إلى مطالبة البعض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتأجيل بداية الترم الثاني لمدة أسبوعين، حرصًا على صحة الطلاب بعد انتشار فيروس كورونا في دولة الصين، وإعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ لمواجهة انتشار الفيروس الخطير، والذي يصيب الجهاز التنفسي وتكون أعراضه شبيهة بالإنفلونزا ولكنه يؤدي إلى الموت.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قالت إنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2019، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020 يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأهابت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلي إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة.​