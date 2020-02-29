حملة مكبرة للرقابة الإدارية على مواقع الخدمات بالمحافظات

كتب- أحمد جمعة:

نفذت هيئة الرقابة الإدارية، وبالتنسيق مع المحافظين المعنيين، حملة مُكبرة على مستوى الجمهورية على مدار عدة أيام لضبط الاسواق تضمنت المرور على الخدمات الصحية، والتعليمية، والتموين ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن والمجازر، ومحطات مياة الشرب، ووحدات الإدارة المحلية، واعمال رصف الطرق، للوقوف على حالة واداء هذه الخدمات ومدى التيسير في تقديمها للمواطنين.

أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من المخالفات، وكشفت بعض القصور في أداء بعض الخدمات المقدمة، حيث اتخت اللجان الإجراءات الفورية للتصدي لها، وتصويب المخالفات وتقديم المعاونة والدعم اللازم لتلافى القصور ببعض المواقع الأخرى.

وأهابت هيئة الرقابة الادارية بالتجار الشرفاء وموزعي الاغذية الالتزام بالقوانين والقرارات والقواعد التي تكفُل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن، وتجنبا للمسائلة القانونية للمخالفين.

كما أهابت الهيئة بالمسئولين عن اداء الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة المعنيين منهم بمراقبة الاسواق بعدم التراخي، والالتزام بتطبيق القوانين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتناشد الهيئة المواطنين الشرفاء بالإبلاغ الفوري عن اية وقائع فساد تبينت لهم حتى يمكن التصدي لها، والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالرقابة على الا=أسواق لضبط المخالفين، حيث أن المواطن هو الشريك الأساسي في مكافحة الفساد والتصدي له. ​