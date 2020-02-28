الحكومة تنفي إيقاف نشاط ورش الأثاث القديمة بدمياط

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إيقاف نشاط ورش الأثاث القديمة بدمياط بعد الانتقال لمدينة الأثاث الجديدة.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة دمياط، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف نشاط أو إغلاق أي من ورش الأثاث القديمة بمحافظة دمياط بعد الانتقال لمدينة الأثاث الجديدة، مُوضحة استمرار العمل داخل ورش الأثاث القديمة دون غلق أي منها، وأن الهدف من تشييد مدينة دمياط للأثاث الجديدة هو توفير فرص عمل وورش عصرية للارتقاء بجودة الأثاث المنتج محلياً والمنافسة بالأسواق العالمية.

وقالت المحافظة إن مدينة دمياط للأثاث تعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث باعتباره أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، كما توفر المدينة ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل للشباب من أبناء محافظة دمياط، وتضم المدينة 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، ونحو 150 مصنعًا كبيراً ومكملاً إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختيار الأثاث قبل تصديره لدول العالم.

وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة (domyat.gov.eg).​