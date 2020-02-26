تفاصيل 72 ساعة.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس وتكشف موعد تحسن الطقس

حذر محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس.

وأكد شاهين أن حالة الطقس تشهد تحسن تدريجي اليوم الأربعاء، بارتفاع أربع درجات نهاراً حيث يميل الطقس للدفء على معظم الأنحاء، ولكن يظل الفارق 10 درجات بين العظمى والصغرى.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفترة المقبلة ربما تشهد تقلبات جوية أخرى، لأن فصل الشتاء لم ينتهي بعد.

ويشير الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعاً بمعدل درجتين على القاهرة الكبرى، حيث يسجل طقس اليوم الأربعاء 21_11، بينما يسجل طقس يومي الخميس والجمعة 23_12.

أما السواحل الشمالية الغربية فتسجل اليوم الأربعاء 21_10، بينما تسجل 22 للكبرى يوم الخميس و20 يوم الجمعة، أما الصغري فتسجل 12 و11 على الترتيب.

وتسجل السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء اليوم الأربعاء 20_12، أما الخميس والجمعة فتسجل 22_12.

وتشهد محافظات الصعيد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، فيسجل جنوب الصعيد اليوم الأربعاء 24_9، وتقفز إلى 27 غداً الخميس و29 الجمعة.

أما شمال الصعيد اليوم الأربعاء فيسجل 22_8، ويسجل غدا الخميس 24 _ 9، ويوم الجمعة 25 _9.