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رئيس ائتلاف "دعم مصر" ينعى مبارك: قدم لوطنه الكثير

09:29 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
رئيس ائتلاف "دعم مصر" ينعى مبارك: قدم لوطنه الكثير

الدكتور عبد الهادى القصبي

كتبت - ميرا إبراهيم:

نعى الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، ببالغ الحزن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما.

وأضاف القصبي- في بيان اليوم- أن الرئيس الأسبق حسني مبارك قدم لوطنه الكثير، وكان أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدم القصبي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولى- جل وعلا- أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

عبد الهادي القصبي ائتلاف دعم مصر محمد حسني مبارك وفاة مبارك

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