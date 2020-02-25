فاروق حسني يؤجل معرضه حدادا على مبارك

كتب- محمد عاطف:

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، تأجيل معرض الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، في قصر عائشة فهمي بالزمالك، والذي كان سيقام مساء غد الأربعاء، وذلك بسبب حالة الحداد التي فرضتها الدولة لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة الرئيس محمد حسني مبارك، وسيتم تحديد موعدا جديدا للمعرض فيما بعد.

يذكر أن المعرض يضم 52 عملا فنيا من أحدث إنتاجات الفنان ما بين عامى 2018 و2019، ويعود الفنان فاروق حسني في هذا المعرض إلى "الكولاج" وهي تجربة ارتادها في الثمانينات من القرن الماضي إلى جوار تجربته التجريدية التي عكف على تقديمها عبر تاريخه الفني الكبير.