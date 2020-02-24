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10 ساعات أمطار مقبلة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (صور)

09:25 م الإثنين 24 فبراير 2020
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كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنه من المتوقع استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على نواحي متفرقة من البلاد، لمدة 10 ساعات مقبلة حتى ظهر غدٍ الثلاثاء.

وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه من المتوقع أن تهدأ الأمطار ظهر غدٍ الثلاثاء، موضحًا أن مناطق متفرقة في سيناء والبحر الأحمر، ستشهد أمطارًا تصل لحد السيول.

وكشف شاهين، عن أن مياه الأمطار المتوقعة، خلال الساعات القليلة المقبلة، سيكون متوسطها 20 مللم.

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