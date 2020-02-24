احذروا الأربعاء.. البيئة تكشف فرص تلوث الهواء خلال 3 أيام

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء على مدار الـ3 أيام المقبلة في مختلف محافظات الجمهورية والتي تشمل فرص حدوث تلوث في الهواء.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

وتكون الفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.

وأوضحت الإدارة، تنبؤ حالة جودة الهواء على مدار 3 أيام تشمل (الاثنين - الثلاثاء - الأربعاء) في مختلف محافظات الجمهورية.

نوعية جودة الهواء الخميس

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة بالنسبة لمناطق شمال وشرق ووسط وغرب وجنوب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة في دمياط وسيئة في (الزقازيق - بلبيس - كفرالشيخ - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة في الأقصر، ومتوسطة في (أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا)، وسيئة في (بني سويف - الفيوم)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

4- الساحل الشمالي

تكون حالة الهواء جيدة في مرسى مطروح وسيئة في الإسكندرية، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة في بورسعيد وجنوب سيناء، وسيئة في (الإسماعيلية - شمال سيناء - السويس)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

نوعية جودة الهواء الثلاثاء

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة في شمال وشرق وغرب القاهرة، وجيدة في وسط وجنوب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما يتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء جيدة في دمياط، ومتسوطة في (كفرالشيبخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة في (سوهاج - الأقصر - أسوان)، ومتوسطة في (بني سويف - الفيوم - أسيوط - المنيا - قنا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا في محافظات شمال الصعيد.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة في الإسكندرية وسيئة مرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة في جنوب سيناء وجيدة في (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

نوعية جودة الهواء الأربعاء

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء سيئة لجميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة في دمياط، وسيئة في (كفرالشيخ - البحيرة - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - كفرالشيخ - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

3- الصعيد

تكون نوعية الهواء متوسطة في أسوان، وسيئة في (بني سويف - الفيوم - الأقصر - سوهاج - قنا - أسيوط - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا لمحافظات شمال الصعيد.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء سيئة في الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا لمحافظات شمال الصعيد.

5- القناة وسيناء

تكون نوعية الهواء متوسطة بورسعيد، وسيئة في (السويس - جنوب سيناء - الإسماعيلية - شمال سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا لمحافظات شمال الصعيد.