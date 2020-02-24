مؤتمر "وعظ الأقصر" يناقش دور المنطقة في المشاركة المجتمعية الإيجابية

كتب - محمود مصطفى:

‏‎تنظم منطقة وعظ محافظة الأقصر مؤتمرها نصف السنوي، اليوم الاثنين، بعنوان "دورها في المشاركة المجتمعية الإيجابية"، بحضور المحافظ مصطفى ألهم، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ضمن توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف المشاركات المجتمعية لمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور نظير عياد، إنه من المقرر أن يستعرض المؤتمر مجموعة من المحاور المهمة تعكس دور منطقة وعظ الأقصر في التواصل الفعال مع الجمهور والتوعية المستمرة بالقضايا المجتمعية المهمة التي ترتبط بشئون حياتهم اليومية، فضلًا عن دور لجان الفتوى بالمحافظة في ضبط منظومة الفتوى ومواجهة فوضى الفتاوى.

وأضاف عياد، في بيان، اليوم الاثنين، أن المؤتمر يعد فرصة طيبة لمزيد من التواصل والتنسيق المشترك بين منطقة الوعظ وبين ممثلي الجهات التنفيذية والدينية والمجتمعية ومؤسسات الدولة المختلفة بالمحافظة، للعمل سويًا على الارتقاء بالمجتمع والحفاظ على وعي أبنائه وحمايتهم من العبث بعقولهم بأفكار شاذة تستهدف النيل من وطنهم وتنشر الإحباط فيما بينهم.

وعقدت منطقة أسوان، صباح أمس الأحد، مؤتمرها النصف سنوي حول دورها في المشاركة المجتمعية، بحضور المحافظ اللواء أشرف عطية.

​