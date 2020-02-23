الإسكان: "بعنا أكثر من نصف عدد شقق دار مصر المطروحة في ساعتين"

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد في تمام الساعة العاشر صباحا، الحجز الإلكتروني لشقق "دار مصر" للدورين الأرضي والأخير فقط في 8 مدن جديدة، بواقع 2710 شقة كاملة التشطيبات.

ويتم التخصيص بالأسبقية لمن قام بسداد جدية الحجز البالغة 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، حيث يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، من خلال اضغط هنا

وخلال أول ساعتين من بدء الحجز الإلكتروني تم تخصيص 1400 شقة من أصل 2710 وحدة، ويتبقى 1310 وحدة دون حجز حتى الآن، وفقا لمصدر خاص بهيئة المجتمعات العمرانية.

ويستمر الحجز الإلكتروني حتى يوم 27 فبراير الجاري، حيث تم طرح الشقق في مدن: (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة)، بمساحات 100 متر حتى 150 مترًا.

وحول كيفية الحجز الوحدات إلكترونيا، حتى تضمن تخصيص شقة لك بالأسبقية، يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومي، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز.

ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالي: المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وفي حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبالغ المُسددة وفقاً لما يلي:

إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني اضغط هنا، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المُسددة، ويتم رد المبالغ المُسددة بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.