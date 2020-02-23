تقسيط ميسر وخصم فوري.. الإسكان: حجز شقق دار مصر بدأ

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحجز الإلكتروني لـ2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمشروع "دار مصر"، للإسكان المتوسط بـ8 مدن جديدة، بدأ منذ صباح اليوم ويستمر حتى الساعة 11:59 منتصف ليل الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٠.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان اليوم، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، من خلال الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، وذلك للعملاء الذين سبق لهم تسجيل البيانات إلكترونيا على الموقع، وسددوا مقدمات الحجز، مشيراً إلى وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.

وأضاف الوزير، أنه سبق فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجز 2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمساحات من 100 م2 : 150 م2، بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو - العبور - برج العرب الجديدة)، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.