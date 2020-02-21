"تغيير التنسيق وإلغاء مسابقة المعلمين".. الحكومة ترد على 10 شائعات مثيرة للجدل

كتب - أحمد مسعد:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن تغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات، وفتح باب التطوع للتدريس لإلغاء التعاقد مع المعلمين المؤقتين، وإلغاء دعم الخدمات الصحية بدءاً من الطفل الثالث للأسرة.

ويرصد مصراوي رد المركز الإعلامي على 10 شائعات تم تداولها خلال الفترة الماضية:

حرمان الطفل الثالث من الرعاية الصحية

نفت وزارة الصحة والسكان، ما أثير بشأن حرمان الطفل الثالث للأسرة من الدعم على الخدمات الصحية، مُوضحةً أنه لا مساس بدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.

وشددت على إطلاق الدولة لنظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره نظاماً تكافلياً يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

لمزيد من التفاصيل.. الحكومة ترد على أنباء إلغاء "دعم الصحة" بداية من الطفل الثالث للأسرة

تغيير نظام تنسيق الجامعات

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة بشأن إصدار قرار بتغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات للطلاب الناجحين بالثانوية العامة أمر غير صحيح.

وقالت وزارة التعليم العالي، إن نظام التنسيق المعمول به سيتم تطبيقه كما هو دون أي تغيير عن الأعوام السابقة، وأن آلية التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات مستمرة بنفس الكيفية طبقاً لقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي.

للمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن تغيير نظام تنسيق الجامعات

وقف تقديم الخدمات بسفارة مصر بالصين

قالت وزارة الخارجية إنه لا صحة لما تردد بشأن توقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدماتها لرجال الأعمال والمستوردين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشددت وزارة الخارجية، على تقديم كافة خدماتها إلى رجال الأعمال والمستوردين المصريين، فيما يتعلق بإجراءات التصديق على المستندات الخاصة بالعمليات التجارية والاستيراد من فواتير وشهادات منشأ وعقود وغير ذلك بالسفارة المصرية ببكين.

لمزيد من التفاصيل.. الحكومة: لا صحة لتوقف تقديم الخدمات بسفارة مصر بالصين

إلغاء مسابقة المعلمين المؤقتين

نفت وزارة التعليم ما تردد بشأن فتح باب التطوع للتدريس لإلغاء مسابقة التعاقد للمعلمين المؤقتين.

وقالت الوزارة إنه لا نية لإلغاء مسابقة التعاقد مع المعلمين المؤقتين، وأن التطوع للتدريس لا يتعارض نهائياً مع استمرار مسابقة التعاقد، حيث سيبدأ التعاقد مع المعلمين المؤقتين طبقاً للشروط المعلنة مُسبقاً من خلال البوابة الإلكترونية، وقد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

للمزيد من التفاصيل.. هل يلغي "التطوع بالتدريس" التعاقد مع المعلمين المؤقتين؟.. الحكومة ترد

تأثر صناعة الدواء بسبب أزمة كورونا

نفت وزارة الصحة والسكان، ما أثير حول تأثر صناعة الدواء في مصر، سواء بتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين أو لأي أسباب أخرى.

وشددت على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من الأدوية المختلفة، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر.

لمزيد من التفاصيل.. هل تأثرت صناعة الدواء بسبب أزمة كورونا؟.. الحكومة توضح

ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

نفت وزارة الزراعة ما تردد حول ظهور أي حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور أو غيرها.

وقالت إن مصر خالية تماماً من أي نوع من أنواع أنفلونزا الطيور، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لأي فيروسات وبائية، حيث تم تطعيم وتحصين الطيور ضد أي أمراض وبائية خلال الفترة الأخيرة، مُشيرةً إلى أن الأعلاف المُستخدَمة لتغذية الطيور بالمزارع مطابقة لكافة المواصفات القياسية والمعايير الرقابية والصحية.

لمزيد من التفاصيل.. الحكومة تنفي ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 شهور

نفت وزارة الداخلية ما تردد بشأن وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة.

وشددت وزارة الداخلية، على أن الإجراءات المتبعة بكافة المصالح الحكومية والتي تستلزم تقديم شهادة ميلاد، لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة بها.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة ترد على أنباء وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر

تراجع الصادرات الزراعية في 2019

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تردد حول تراجع الصادرات الزراعية المصرية لعام 2019.

وأوضحت أن الصادرات الزراعية المصرية قد شهدت انتعاشاً كبيراً خلال الموسم التصديري لعام 2019، حيث شهدت زيادة بما يقارب 300 ألف طن مقارنة بعام 2018، مُشددةً على جودة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المُصدَّرة، وفقاً للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرات.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة تنفي تراجع الصادرات الزراعية في 2019

عجز عدد أطباء التأمين الصحي

نفت هيئة التأمين الصحي الشامل، ما أثير عن فشل استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، نتيجة لنقص الأطباء، أو لأي أسباب أخرى.

وشددت على نجاح تطبيق المنظومة ببورسعيد، منذ إطلاقها، مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين، مشيرة إلى أن عدد الأطباء المنضمين للمنظومة ببورسعيد كافٍ تماماً لتغطية احتياجات المستفيدين من المنظومة بالمحافظة.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة: عدد أطباء التأمين الصحي الجديد كافٍ لتغطية الاحتياجات

رفض مشروعات تحويل المخلفات لطاقة

نفت وزارة البيئة، ما أثير حول تعطيل أي مشروعات استثمارية بمجال تحويل المخلفات لطاقة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على حصر الفرص المتاحة للاستثمار بمجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين للتقدم بمشروعاتهم في هذا المجال، حيث يتم فحص كافة المشروعات المُقدمة من المستثمرين من حيث التقنيات المقدمة وحجم ونوع المخلفات المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة: لا صحة لرفض مشروعات تحويل المخلفات لطاقة