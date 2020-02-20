العليا لمياه النيل: ننتظر نص اتفاق سد النهضة المعد من أمريكا والبنك الدولي

كتب - محمد غايات:

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارتي الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، بهدف استعراض نتائج اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، والتى كان آخرها الاجتماع الذى عقد يومى 12 و13 فبراير 2020، ضمن حرص مصر على التوصل الى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الدول.

وأكدت اللجنة العليا لمياه النيل، على تطلع مصر للحصول على نص الاتفاق الذى يتم إعداده بالتنسيق بين الولايات المتحدة والبنك الدولى، والمقرر إرساله للدول الثلاث للنظر فيه.

وأشادت اللجنة بالدور البناء والإيجابي، الذى تضطلع به إدارة الرئيس ترامب في تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.​