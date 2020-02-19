قومي حقوق الإنسان يطالب بسد الفجوة بين الفقراء والأغنياء

كتب- محمد نصار:

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للقضاء على التمييز وعدم المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.

وقال فايق، في بيان، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ويوافق 20 فبراير من كل عام، إنه يجب العمل على سد الفجوة بين الفقراء والأغنياء والتي تزداد في جميع أنحاء العالم، وتوفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية الملائمة لكل فرد.

وأضاف أن العدالة الاجتماعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتمتع الانسان بحقوقه، وهي أساس تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والاستقرار والتعايش السلمي بين الشعوب، ويأتي موضوع هذا العام تحت شعار: "جسر هوة التفاوت لتحقيق العدالة الاجتماعية".