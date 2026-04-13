أكسيوس: إيران تقترح خفض تخصيب اليورانيوم بدلاً من وقفه

كتب : وكالات

08:10 م 13/04/2026

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي قوله أن الولايات المتحدة اقترحت على إيران، خلال المفاوضات، وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً.
وأكد المسؤول الأمريكي أن الجانب الإيراني رد باقتراح وقف تخصيب اليورانيوم لفترة لا تصل إلى 10 سنوات.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن هناك تواصلا مستمرا بين الولايات المتحدة وإيران، مع تقدم في المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق.
وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الوفد الإيراني اقترح عملية خفض لتخصيب اليورانيوم خاضعة للرقابة بدلاً من وقفه لمدة 20 عاما.
وأضاف المسؤول الأمريكي، أن طهران كانت تعتقد أنها قريبة من اتفاق أولي صباح الأحد، لكنها فوجئت بمؤتمر جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الذي أثار غضبها بشدة.

إيران وأمريكا تخصيب اليورانيوم مفاوضات إيران وأمريكا

