طارق فهمي: نزع سلاح حزب الله أبرز قضايا اجتماع لبنان وإسرائيل بواشنطن

كتب : داليا الظنيني

08:11 م 13/04/2026

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الاجتماع المرتقب غدا بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي في الولايات المتحدة هو أول لقاء مباشر من نوعه، وسيكون لقاء استهلاليا تبنى عليه بعض الإجراءات والترتيبات الأمنية.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن القضية الأساسية التي ستواجه تباينا في المواقف بين الرئاسات اللبنانية الثلاث هي نزع سلاح حزب الله، إلى جانب الترتيبات الأمنية المقبلة المرتبطة بوضع الجنوب وربما ترسيم الحدود البرية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الأولوية الآن هي وقف العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في عمق الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تنته من أهدافها الكبرى بتوسيع المنطقة العازلة وإقامة نقاط ارتكاز.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ستطرح ورقة بيضاء لمحاولة تقريب وجهات النظر، لكن من المبكر القول إن الجلسة الأولى ستحقق تفككا في عناصر الأزمة لأنها أزمة هيكلية تشمل ملفات كثيرة.

وشدد الدكتور طارق فهمي على أن الربط بين الملف اللبناني وما يحدث في منطقة الخليج من تصعيد عسكري يضعنا أمام سيناريوهات مفتوحة، خاصة مع وجود تسعة أيام قد يتحرك فيها الوسيط الباكستاني في الملف الإيراني الأمريكي.

