ممثل "المالية": مشروع قانون الإدارة المحلية يؤدي المطلوب ويخدم المواطن

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كتبت- ميرا إبراهيم:

قال محمد نيازي، ممثل وزارة المالية في اجتماع ائتلاف "دعم مصر"، إن الدولة خصصت 2 مليار جنيه، لتطوير الطرق بالمحافظات، لافتًا إلى أن الدولة أصبح لديها الوفر المطلوب لذلك.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الثالث لائتلاف "دعم مصر"، اليوم الأحد، حول قانون الإدارة المحلية.

وأضاف نيازي خلال كلمته بالاجتماع، إن قانون الإدارة المحلية الحالي سيكون له مردود جيد، موضحًا أن وزارة المالية بالتعاون مع التنمية المحلية والتخطي، حرصوا على صياغة قانون يؤدي المطلوب، ويكون له مردود قوي وإيجابي، ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار ممثل وزارة المالية، إلى أن القانون التزم بتطبيق اللامركزية، بحيث يكون كل مركز مستقل وله سلطاته التامة في الإنفاق والنقل، مؤكدًا أنه بموجب القانون سيتم إنشاء صندوق يكون مقره وزارة التنمية المحلية، لدعم المحافظات ذات الموارد المحدودة.

وشدد نيازي، على أن نجاح القانون يتوقف على تطبيقه، وأن العناصر الموجودة تحتاج إلى تدريب ومنح سلطات لاتخاذ القرار.​