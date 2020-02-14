حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 3 أيام

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة إيمان شاكر، تفاصيل طقس 3 أيام، اعتبارًا من اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد المقبل.

قالت شاكر، في تصريحات لمصراوي، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، بقيم تتراوح من ٣ـ ٤ درجات مئوية.

وأوضحت أن الوجه البحري والقاهرة ينتظران طقسًا مائل للدفء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة جنوبًا أثناء النهار، شديد البرودة ليلاً، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن حالة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، والبحرين الأحمر والمتوسط معتدلين تمامًا، ولا تحذيرات من الأنشطة البحرية.

وتوقعت وكيل الاستشعار عن بعد، أن يشهد طقس غد السبت فرصًا لسقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد ستشهد الأحوال الجوية انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من ٣-٤ درجات، لتعود أقل من المعدلات الطبيعية، لافتةً إلى نشاط للرياح هذا اليوم على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بسرعات مختلفة.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار تزيد هذا اليوم لتكون من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، تمتد من متوسطة الشدة على القاهرة وشمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل.

ونصحت شاكر المواطنين بارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء على الطرق أثناء الشبورة الماشية، ومتابعة النشرات الجوية بصفة مستمرة، كون البلاد تعيش فترة تقلبات جوية غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس اعتبارًا من يوم السبت، حيث تسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وأضافت الهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الأحد تزيد كميات الأمطار لتكون من متوسطة الشدة لغزيرة، وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويستمر ذلك حتى الأربعاء الـ 19 من فبراير الجاري.