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غدًا.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بالدقهلية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

11:22 م الخميس 13 فبراير 2020
غدًا.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بالدقهلية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة غدًا، بمسجد الفرقان بقرية كفر الطويلة بمركز طلخا، بالدقهلية، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

ويفتتح وزير الأوقاف، غدًا الجمعة، 4 مساجد وهي "أبو بكر الصديق بقرية شاوة بمركز المنصورة، والصحابة بعزبة قرية المخزن، وعزبة عبده صقر مركز تمي الأمديد، ويوسف بن عنان قرية القيطون بمركز ميت غمر، بالدقهلية.

وأوضحت الأوقاف، في بيان لها الخميس، أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها بخدمة بيوت الله عز وجل مبني ومعنى، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح 100 مسجد خلال شهر فبراير الجاري، بعد إحلالها وتجديدها وفرشها.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الدقهلية

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