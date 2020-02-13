الطيران تكشف سبب سحب رخصة طيار أزمة محمد رمضان (بيان رسمي)

كتب - محمد عبيد:

أصدرت وزارة الطيران، بيانًا جديدًا بشأن أزمة الفنان محمد رمضان والطيار المفصول، والتي تجدد الجدل بشأنها خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وقال الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، أجرت سلطة الطيران المدني وكافة الجهات المختصة في حينه، تحقيقًا دقيقًا للتأكد من الواقعة وملابستها.

وأضاف "الحفني" في البيان، أنه وفقاً لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائياً وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وأوضح أن القرار يأتي من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي والتي تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها.

​كان الطيار أشرف أبواليسر ظهر في مقطع فيديو مؤخرًا، هاجم فيه محمد رمضان، وقال إن الفنان طلب التقاط صورة تذكارية من كابينة القيادة لكي يشاهدها نجله "علي"، وشدد الطيار على رمضان بعدم نشرها، بينما خالف الأخير الأمر، ما تسبب في وقفه عن العمل مدى الحياة.