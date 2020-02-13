الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي تلاعب بالنقد الأجنبي

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن رصد تشكيل عصابي دأب على جمع العملات الأجنبية والاتجار فيها خارج النظام المصرفي تحقيقًا للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك حرصا من الهيئة للحفاظ على استقرار سوق معاملات النقد الأجنبي ‏والضرب على أيدي المخالفين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إنها تمكنت من رصد أفراد ‏التشكيل العصابي المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي وعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة ‏والتي تأكد لها جدية التحريات وأصدرت الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي.

‏وتمكن فريق العمل المكون من 150 من عناصر جهات إنفاذ القانون من ضبط 15 متهمًا بارتكاب جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة.

‏وأسفر تنفيذ إذون النيابة العامة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية وتحليل الوسائل ‏التي استخدموها لإخفاء متحصلات الجريمة وإظهارها بشكل مشروع، وبعرض كافة المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.