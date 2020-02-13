السيسي يهنئ صربيا بالعيد القومي
01:34 م الخميس 13 فبراير 2020
القاهرة - أ ش أ:
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.
كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية صربيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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